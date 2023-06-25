Водитель получил ожоги более 90% тела при возгорании цистерны на шоссе Жиркомбината Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде происходит крупный пожар на территории промышленного предприятия АО "Бальзам", расположенного на шоссе Жиркомбината, 22.

По предварительной информации, воспламенился грузовик с цистерной толуола, затем огонь перекинулся на гаражи.

В результате происшествия пострадал водитель грузового автомобиля: у него ожоги более 90% поверхности тела. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.

В 10:30 к месту пожара был направлен пожарный поезд, уточнили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

В 10:49 была объявлена локализация пожара на площади 800 кв.м. На месте продолжают работать 35 человек личного состава и 11 единиц техники.

Напомним, специалисты Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области выехали на место с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание специфических загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.

ДОПОЛНЕНО: По поступившей информации, водитель грузового автомобиля скончался.