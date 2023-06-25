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Нижегородцев 1 июля приглашают на праздник в честь юбилея Специализированной пожарно-спасательной части

29 июня 2023 12:18  [102] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Специализированная пожарно-спасательная часть ГУ МЧС России по Нижегородской области 1 июля отпразднует свой 10-летний юбилей. В честь этой даты будет организован большой праздник, который должен надолго запомниться не только нижегородцам, но и гостям города.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, это уникальное подразделение, оснащённое мощной современной техникой, в задачи которого входит ликвидация чрезвычайных ситуаций не только на территории нашего региона, но и всего Приволжья.

С 10:00 до 14:00 субботы перед фасадом части на ул. Героя Попова, 43 развернётся экспозиция лучших образцов пожарно-спасательной техники, спецоборудования, аварийно-спасательного инструмента, спасательного и защитного снаряжения, необходимого не только для тушения пожара, но и для проведения аварийно-спасательных работ.

Сотрудники части продемонстрируют показательные аварийно-спасательные работы в разных чрезвычайных ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться в жизни. Также все желающие смогут увидеть прохождение газодымозащитниками специальной полосы препятствий.

В рамках праздника состоится торжественная церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников. Гости станут свидетелями сложившихся в СПСЧ традиций: после принятия клятвы новобранцев обольют водой из брандспойтов.

За концертную программу будет отвечать вокально-инструментальная группа "Феникс", в состав которой входят сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда по охране Нижнего Новгорода.

Кроме того, в течение всего праздника будет организовано катание на квадроциклах, будет работать полевая кухня.

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Теги:
МЧС Юбилеи и праздники
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