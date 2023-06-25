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Экономика

Поступление налога на прибыль организаций в бюджет Нижегородской области увеличено на 5,2 млрд рублей

29 июня 2023 12:42  [86] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Поступление налога на прибыль организаций в бюджет Нижегородской области увеличено на 5,2 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания нижегородского Заксобрания 29 июня.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, после корректировки облбюджета доходы региональной казны выросли почти на 7 млрд рублей.

Так, почти миллиард рублей направят на повышение зарплаты "указных" работников бюджетной сферы, 500 млн рублей пойдут на закупку лекарств льготным категориям нижегородцев.

Порядка 400 млн рублей выделено на ремонт областной детской клинической больницы.

Кроме того, для подготовки к празднованию 225-летия А.С. Пушкина будет направлено около 160 млн рублей.

По словам главы региона Глеба Никитина, Нижегородская область также получит федеральное финансирование на развитие туризма, благодаря чему будет создано 300 новых номеров в некапитальных объектах. "Спрос на такой отдых очень высокий. Все это помогает привлекать в регион инвестиции и создавать рабочие места", - отметил Глеб Никитин.

Как заявил председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин, экономика Нижегородской области демонстрирует устойчивое развитие.

"Уже не в первый раз в этом году мы вносим изменения в областной бюджет, отражая рост поступлений налоговых и неналоговых доходов. Такая положительная динамика радует. Благодаря этому на социально значимые цели можно направить дополнительные средства – это и ремонт детской областной больницы, и покупка лекарств для региональных льготников, и поддержка наших лесопромышленников. Не менее важно направлять средства и на культуру, поэтому выделяем средства на празднование 225-летия Александра Сергеевича Пушкина. Еще одно важнейшее направление – работа с федеральным центром, и здесь в регионе также положительные результаты. В этот раз мы получаем из федбюджета средства на поддержку предпринимателей, развивающих внутренний туризм, и закладываем региональное софинансирование. Уверен, что у этой сферы большое будущее", - подчеркнул спикер ЗСНО.

Ранее сообщалось, что Депутаты ЗСНО приняли в двух чтениях закон об утверждении инвестсоглашения между облправительством и АО "Интраст НН".

 

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Теги:
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