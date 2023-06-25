Уголовное дело возбуждено по факту пожара на шоссе Масложиркомбината в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту пожара на шоссе Масложиркомбината в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, в Нижнем Новгороде происходит крупный пожар на территории промышленного предприятия АО "Бальзам", расположенного на шоссе Масложиркомбината, 22.

По предварительной информации, воспламенился грузовик с цистерной толуола, затем огонь перекинулся на гаражи.

В результате происшествия пострадал водитель грузового автомобиля: у него ожоги более 90% поверхности тела. Как сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области, позднее он скончался в больнице.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 217 ч. 2 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов повлекших по неосторожности смерть человека).

Следователи осматривают место пожара, допрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию.

Напомним, специалисты Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области выехали на место с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание специфических загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.