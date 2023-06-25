День семьи, любви и верности выбрали для свадьбы 250 нижегородских пар Общество

День семьи, любви и верности выбрали для свадьбы 250 нижегородских пар

День семьи, любви и верности - 8 июля - выбрали для свадьбы 250 пар в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на ГУ ЗАГС региона.

Кроме того, в воскресенье, 23.07.23, изъявили желание 50 пар. Для них откроют Нижегородский и Заречный дома бракосочетания, а также Автозаводский дворец бракосочетания.

До конца года органы ЗАГС Нижегородской области приняли уже более 7 000 заявлений.

Напомним, у желающих вступить в брак есть возможность забронировать понравившуюся дату за год до свадебного торжества. Сделать это можно как лично - в отделе ЗАГС, так и дистанционно - через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году было заключено на 13,7% больше браков и отмечено на 1,5% меньше разводов, чем в 2021 году. Самой популярной датой для бракосочетания стало 22 июля. В этот день было заключено около 450 браков.