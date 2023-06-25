Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми будет увеличен в 2024 году Общество

Уже в следующем году будет увеличен максимальный размер пособий по больничным и по уходу за детьми возрастом до полутора лет. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил председатель Соцфонда России Сергей Чирков, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, изменения произойдут из-за того, что после объединения ПФР и ФСС россиян страховали с учётом порогового взноса.

"Это влечёт увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребёнком — по нашим расчётам, на 49% в следующем году", — рассказал Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

В пресс-службе СФР отметили, что максимальный размер пособия по уходу за ребёнком в следующем году составит порядка 49 тысяч рублей, а в 2025-м превысит 66 тысяч.

Напомним, Депутаты Госдумы РФ в апреле приняли законопроект, предусматривающий увеличение максимальной суммы налоговых вычетов по расходам на образование и лечение. Когда закон вступит в силу, налоговый вычет составит до 110 тысяч рублей - на образование и до 150 тысяч - по расходам на лечение и покупку медикаментов.