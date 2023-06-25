Нижегородский водоканал восстановил постоянное благоустройство более чем на 700 объектах с 25 апреля Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Согласно пункту 13 Решения № 272 "О правилах благоустройства города Нижнего Новгорода", в период с 15 октября по 25 апреля на месте производства земляных работ выполняется временный или так называемый зимний вариант благоустройства, когда дороги, проезды, тротуары восстанавливают с помощью брусчатки или холодного асфальта. Данный вариант является временным и заменяется на постоянное благоустройство с 25 апреля.

С 25 апреля по конец мая АО "Нижегородский водоканал" проводило кампанию по восстановлению постоянного благоустройства, нарушенного во время выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ на сетях водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период. Работы велись в соответствии с графиками, согласованными с главами районных администраций, их выполнение контролировалось сотрудниками МКУ Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода. В комплекс работ входило восстановление брусчаточного покрытия скверов и площадок, асфальтового покрытия дорог, проездов, тротуаров, плодородного слоя почвы в газонах с посевом трав. Было благоустроено 640 объектов после работ водоканала и дополнительно 554 объекта по уведомлениям МКУ "Административно-техническая инспекция".

"Аварийно-восстановительные работы с проведением раскопок АО "Нижегородский водоканал" выполняет в любое время года. В связи с этим благоустройством территорий мы занимаемся круглогодично. В настоящее время работаем в штатном режиме, восстанавливая благоустройство на тех объектах, которые ремонтировались в мае и июне", – отметил начальник отдела благоустройства АО "Нижегородский водоканал" Александр Миронов.

Все работы по восстановлению нарушенного благоустройства ведутся в соответствии с Решением № 272 "О правилах благоустройства города Нижнего Новгорода" от 26.12.2018, с соблюдением СНиПов и в тесном взаимодействии с администрацией и жителями Нижнего Новгорода. Качество данных работ проверяется контролирующими органами. Так в плане восстановления дорожной одежды АО "Нижегородский водоканал" работает совместно с Департаментом дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, а для закрытия ордеров на проведение работ предоставляет в МКУ "Административно-техническая инспекция" заключения о качестве восстановленного асфальтобетонного покрытия.

"Наша задача – восстановить благоустройство в том виде, в каком оно было на данной территории до проведения раскопок. При обращении граждан по вопросам некачественно выполненного благоустройства сотрудники Нижегородского водоканала выезжают на место для обследования территории. В случае подтверждения факта обязывают подрядную организацию устранить выявленные нарушения", – рассказал Александр Миронов.

Работы по устранению аварийных ситуаций с восстановлением благоустройства в постоянном варианте продолжатся до 15 октября.