Многодетные семьи с совершеннолетними детьми - участниками СВО сохранят право на бесплатные земельные участки Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В ходе заседания Законодательного Собрания Нижегородской области 29 июня депутаты внесли изменения в закон "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области". Документ, внесенный по инициативе регионального прокурора, принят в двух чтениях.

По областному закону в настоящее время право на бесплатное предоставление земельных участков имеют многодетные семьи, проживающие в Нижегородской области не менее 5 лет до момента подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка.

Ранее областным законом уже было предусмотрено, что семьи, где совершеннолетние дети до 23 лет проходят военную службу по призыву или альтернативную гражданскую службу, имеют право на бесплатные земельные участки. При этом семьи, где совершеннолетние дети участвуют в СВО, не имели такого права.

"Принятые сегодня изменения направлены на устранение правового пробела. Считаем, что необходимо сохранить право на предоставление бесплатных земельных участков в собственность для многодетных семей, совершеннолетние дети в которых являются участниками специальной военной операции и проходят военную службу по мобилизации или служат по контракту в добровольческом формировании", - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что Артем Кавинов вручил благодарственные письма от командиров войсковых частей на Сватово-Кременной линии за помощь нижегородским воинам.