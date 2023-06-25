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Бизнес

Игорь Ищенко провел рабочую встречу с министром экономики Республики Беларусь Александром Червяковым

29 июня 2023 17:27  [72] Бизнес
Фото: сайт министерства экономики Республики Беларусь

Фото: сайт министерства экономики Республики Беларусь

Делегация Корпорации развития Нижегородской области во главе с генеральным директором Игорем Ищенко посетила Республику Беларусь с рабочим визитом. Встречу с делегаций провел министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков. 

По словам руководителя Корпорации, Белоруссия является одним из ключевых партнеров Нижегородской области. За последнее время это взаимодействие существенно активизировалось.

"В феврале этого года в ходе нижегородско-белорусского бизнес-форума мы принимали у себя в Корпорации коллег из индустриального парка "Великий камень". Сейчас приехали в Белоруссию с ответным визитом, ознакомились с предприятиями-резидентами индустриального парка, изучили их подход к управлению, применению преференциальных мер и обеспечению резидентов иностранными трудовыми ресурсами. Также обменялись опытом с Национальным агентством инвестиций и приватизации по улучшению инвестиционного климата территорий, привлечению инвесторов и созданию дополнительных преимуществ для бизнеса. Нам действительно есть чему поучиться друг у друга. Уверен, что наша совместная открытость и готовность к обмену опытом обязательно принесет пользу обеим сторонам", - отметил Игорь Ищенко.

В ходе визита участники делегации провели переговоры с компанией "БКМ Холдинг", в сотрудничестве с которой в регионе создано российско-белорусское предприятие "Нижэкотранс" по производству трамваев "МиНиН".

Вопросы сотрудничества по организации новых логистических потоков и мультимодальных перевозок представители Корпорации обсудили с руководством министерства экономики и министерства транспорта Республики Беларусь.

"Мы видим, что Российская Федерация сегодня активно развивает инфраструктуру для отправки грузов по схеме "река-море" в порты Каспийского и Черного морей в направлении Ирана, Китая, Индии, Африки. Ключевое то, что эти логистические маршруты должны быть конкурентоспособны с традиционными перевозками железнодорожным и автомобильным транспортом", – отметил в ходе рабочей встречи министр экономики Республики Александр Червяков.

Напомним, выпуск трамвая "МиНиН" налажен в Ворсме на российско-белорусском предприятии "Нижэкотранс". Обновление подвижного состава проводится в рамках концессии по модернизации инфраструктуры трамвайной сети города, реализацию которой курирует Корпорация развития Нижегородской области. До конца 2026 года в рамках концессионного соглашения планируется закупить 170 новых трамваев, а также модернизировать трамвайную инфраструктуру – заменить 149,3 км путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо. В исторической части города 39 км совмещенных путей будет построено на современной антивибрационной подушке по технологии "бесшумных рельсов".

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Теги:
Белоруссия Инвестиции
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