Спортивная площадка со скейтпарком появится у дома №7 в Щербинках-1 Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Спортивная площадка со скейтпарком появится у дома №7 в Щербинках-1. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, скейт-парк будет сделан из железобетонных, долговечных и безопасных материалов.

Также будет устроено резиновое покрытие, установлены тренажеры, необходимое оборудование для игры в баскетбол и стритбол. Планируется, что спорткомплекс откроется к началу учебного года.

Всего в Нижнем Новгороде в 2023 году будет обустроено 12 спортивных площадок.

Ранее сообщалось, что первые в 2023 году многофункциональные спортивные площадки открыли в Нижнем Новгороде.