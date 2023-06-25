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Спортивная площадка со скейтпарком появится у дома №7 в Щербинках-1. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, скейт-парк будет сделан из железобетонных, долговечных и безопасных материалов.
Также будет устроено резиновое покрытие, установлены тренажеры, необходимое оборудование для игры в баскетбол и стритбол. Планируется, что спорткомплекс откроется к началу учебного года.
Всего в Нижнем Новгороде в 2023 году будет обустроено 12 спортивных площадок.
Ранее сообщалось, что первые в 2023 году многофункциональные спортивные площадки открыли в Нижнем Новгороде.
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