Первые в 2023 году многофункциональные спортивные площадки открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Первые в 2023 году многофункциональные спортивные площадки открыли в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сегодня объекты открылись в Сормовском районе на улице Энгельса, 27 и улице Героев Космоса, 1.

На площадках оборудованы различные тренажеры, подходящие для сдачи норм ГТО.

Юрий Шалабаев проверил один из спортивных объектов у школы №183 и отметил, что ребятам особенно нравится баскетбольная площадка.

В течение июня и июля по две спортивные площадки появятся в остальных районах Нижнего Новгорода.

Напомним, в этом году в столице Приволжье установят 16 спортивных площадок. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.