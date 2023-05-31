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Общество

Первые в 2023 году многофункциональные спортивные площадки открыли в Нижнем Новгороде

09 июня 2023 11:43  [82] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Первые в 2023 году многофункциональные спортивные площадки открыли в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сегодня объекты открылись в Сормовском районе на улице Энгельса, 27 и улице Героев Космоса, 1.

На площадках оборудованы различные тренажеры, подходящие для сдачи норм ГТО.

Юрий Шалабаев проверил один из спортивных объектов у школы №183 и отметил, что ребятам особенно нравится баскетбольная площадка.

В течение июня и июля по две спортивные площадки появятся в остальных районах Нижнего Новгорода.

Напомним, в этом году в столице Приволжье установят 16 спортивных площадок. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.

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