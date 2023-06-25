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Более 20 нелегальных мигрантов выявили на стройке трассы М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, полицейские проверили 63 иностранных гражданина, работающих на строительстве автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань.
В ходе проверки было выявлено 22 иностранца без документов для законного пребывания на территории РФ.
В отношении них было составлено 13 административных протоколов по части 1 статьи 18.8 (нарушение иностранным гражданином … правил въезда в РФ), 1 протокол по части 1.1 статьи 18.8 (нарушение иностранным гражданином … правил въезда в РФ), 2 по части 2 статьи 18.8 и 6 по части 1 статьи 18.10 (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).
Им грозит штраф до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы страны.
Также было зарегистрировано 18 случаев фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.
Уже вынесено решение о выдворении за пределы РФ четырех иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что заколовших барана во дворе нижегородской школы рабочих выдворили из страны.
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