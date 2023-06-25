Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области 30 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области 30 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всего дня.

В связи с этим повышается вероятность ЧС, сбои в работе наземного транспорта, нарушения в системах ЖКХ муниципалитетов.

Кроме того, не исключены локальные затопления территорий из-за дождя и активизация оползневых процессов.

Ранее сообщалось, что чрезвычайная пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 30 июня.