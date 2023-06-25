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Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области 30 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всего дня.
В связи с этим повышается вероятность ЧС, сбои в работе наземного транспорта, нарушения в системах ЖКХ муниципалитетов.
Кроме того, не исключены локальные затопления территорий из-за дождя и активизация оползневых процессов.
Ранее сообщалось, что чрезвычайная пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 30 июня.
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