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Общество

Газопровод запустили в селе Каменки Богородского района

29 июня 2023 18:47  [114] Общество

Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Газопровод запустили в селе Каменки Богородского района. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, протяженность газопровода высокого давления составляет 103 метра. В эксплуатацию также введено более 2 км распределительных сетей, пункт редуцирования газа.

Отмечается, что новый газопровод позволит подключить 277 домовладений и зоны перспективной застройки. Сегодня к природному газу подключены первые жилые дома по улицам Репина, Саврасова и Шишкина.

Как рассказал директор филиала ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в Богородске Александр Скачков, с жителями Каменок заключено 148 договоров о подключении, половина из них уже выполнена – газопроводы построены к границам домовладений, в 30 домов подан газ.

Ранее сообщалось, что программу газификации на 2021-2025 годы актуализировали в Нижегородской области.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение
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