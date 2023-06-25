Газопровод запустили в селе Каменки Богородского района Общество

Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Газопровод запустили в селе Каменки Богородского района. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, протяженность газопровода высокого давления составляет 103 метра. В эксплуатацию также введено более 2 км распределительных сетей, пункт редуцирования газа.

Отмечается, что новый газопровод позволит подключить 277 домовладений и зоны перспективной застройки. Сегодня к природному газу подключены первые жилые дома по улицам Репина, Саврасова и Шишкина.

Как рассказал директор филиала ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в Богородске Александр Скачков, с жителями Каменок заключено 148 договоров о подключении, половина из них уже выполнена – газопроводы построены к границам домовладений, в 30 домов подан газ.

Ранее сообщалось, что программу газификации на 2021-2025 годы актуализировали в Нижегородской области.