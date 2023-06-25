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Общество

Участок дороги протяженностью около 40 км от Воскресенского до границы с Марий Эл отремонтируют в 2023-2024 годах

30 июня 2023 12:08  [60] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Участок дороги протяженностью около 40 км отремонтируют в 2023-2024 годах от поселка Воскресенское до границы с Марий Эл. Об этом представители Минтранса Нижегородской области сообщили в соцсети Вконтакте.

Согласно информации,  дорожники заменят изношенный асфальт, устранят пучины с использованием щебня и геотекстиля, укрепят и спланируют обочины асфальтогранулятом.  Дорожное покрытие будет выполнено из двух слоев – выравнивающего, а также верхнего из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Помимо работ на проезжей части, специалисты обновят инфраструктуру дороги. Они восстановят систему водоотвода, заменят барьерное и перильное ограждения, отремонтируют существующие тротуары и посадочные площадки, смонтируют 19 новых автопавильонов, установят 830 дорожных знаков и 330 сигнальных столбиков.

Выполнение ремонта разделено на этапы. В этом сезоне дорожники сосредоточатся на восстановлении наиболее поврежденного участка с 174-го по 186-й км от поворота на Сысуево до границы с Марий Эл, по которому поступало много жалоб от местных жителей и пользователей дороги. В 2024 году ремонт пройдет на оставшихся отрезках.

Ранее сообщалось, что дорогу к селу Кистенево в Большеболдинском округе отремонтировали по нацпроекту БКД.

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Теги:
Воскресенский район Дороги
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