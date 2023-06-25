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Каждый пятый исследованный клещ в Нижегородской области инфицирован боррелиозом

30 июня 2023 12:23  [44] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 29 июня в медучреждения с укусами обратились уже 5881 человек (+484 за неделю). В настоящее время среднемноголетний уровень укусов клещами уже превышен на 3%, отметили в ведомстве.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (609), а также в Городецком (380), Борском (273), Павловском (221) районах.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (33,8%), на садово-огородных участках (24,7%), в лесу (12,9%), а придомовых территориях (7,8%), на кладбищах (3,8%) и на пляжах (2%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 662 ребёнка и 32 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 6079 клещей, около 16% из них являлись носителями различных заболеваний: 29 - вируса клещевого энцефалита, 774 - иксодового клещевого боррелиоза, 136 - анаплазмой, 28 - эрлихиозом.

В текущем году у нижегородцев зарегистрировано уже 3 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе один случай связан с употреблением сырого козьего молока, 36 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай моноцитарного эрлихиоза.

По состоянию на 29 июня прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 7527 человек.

В настоящее время акарицидные обработки проведены на площади более 3808 га, что составляет 98,6% от плана.

Ранее нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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