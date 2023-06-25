Лучших сотрудников "бережливых производств" наградили на АПЗ Экономика

Фото: Наталья Глазунова

Итоги конкурса по "бережливому производству" среди подразделений за 2022 год подвели на Арзамасском приборостроительном заводе им. Пландина.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, всего в конкурсе приняло участие 20 подразделений предприятия.

Награждение победителей и призеров провели главный инженер – заместитель генерального директора Александр Бобков и начальник отдела бизнес-анализа Мария Емельянова.

По словам Александра Бобкова, в 2022 году экономический эффект от предложений по улучшению производственных процессов на АПЗ составил 5,31 млн рублей, что на 57% больше по сравнению с показателями 2021 года. Он также добавил, что в рамках развития системы менеджмента "бережливого производства" на АПЗ не нужно останавливаться на достигнутом, а надо двигаться вперед.

Победители и призеры получили денежные премии. В номинации "Предложение по улучшению" за 1-е, 2-е, 3-е места предусмотрены бесплатные путевки в парк-отель "Морозовский" на тур выходного дня.

Ранее сообщалось, что молодежный рабочий форум АПЗ состоялся в Арзамасском районе.