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Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут разместить свою рекламу за 1 рубль

30 июня 2023 15:06  [66] Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут разместить свою рекламу за 1 рубль благодаря программе "Реклама от рубля". Ее совместно разработали Минэкономразвития РФ и компания Gallery в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Согласно информации, с помощью программы разместить рекламу за 1 рубль можно будет более чем на 50 цифровых билбордах в Нижнего Новгорода.

Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета на маркетплейсе наружной рекламы VDOOH, через который будет вестись работа, на любую сумму от 1 рубля станут доступны 10 тысяч бонусных рублей и бесплатная услуга по разработке рекламного креатива.

Также пройдут вебинары и персональные консультации по запуску рекламных кампаниях.

Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться центр "Мой бизнес". Также можно зарегистрироваться по ссылке. Программа будет доступна до 30 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что двенадцать победителей конкурса "Взгляд в будущее" смогут бесплатно разместить свою рекламу в Нижнем Новгороде.

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