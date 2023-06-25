Благоустройство парка имени Кулибина
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2023 17:07  [10] Сотрудники "Автобана" выполняют работы на 6 этапе трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань"
30 июня 2023 16:26  [88] Ремонтные работы на территории Щёлоковского хутора выполнены более чем на 50%
30 июня 2023 15:51  [107] Волжскую набережную перекрыли на два дня из-за коммунального ремонта
30 июня 2023 15:35  [117] Активисты "Волгаэнерго" передали корм и лекарства для животных фонда "Сострадание НН"
30 июня 2023 15:23  [147] Олег Соколов назначен руководителем УМВД России по Нижнему Новгороду
30 июня 2023 14:47  [256] Пара белых медведей присматриваются друг к другу в зоопарке "Лимпопо": результаты экологической программы "Роснефти"
30 июня 2023 13:42  [152] Участники СВО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы
30 июня 2023 13:18  [230] Нижегородская область отремонтирует более 11 км дорог в донецком Зугрэсе
30 июня 2023 12:53  [168] Жители Нижнего Новгорода смогут оставить отзыв о детских садах
30 июня 2023 12:23  [199] Каждый пятый исследованный клещ в Нижегородской области инфицирован боррелиозом
Общество

Олег Соколов назначен руководителем УМВД России по Нижнему Новгороду

30 июня 2023 15:23  [147] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Олег Соколов назначен руководителем Управления МВД России по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Начальник полиции ГУ МВД России по Нижегородской области Вадим Ятайкин, представляя Олега Соколова личному составу, выразил надежду, что ведомство справится со всеми поставленными задачами под руководством вновь назначенного руководителя.

Олег Соколов поблагодарил руководство главка за оказанное доверие и отметил готовность городской полиции к выполнению задач по обеспечению безопасности жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородец Алексей Трифонов вошёл в состав Общественного совета при МВД РФ.

СПРАВКА:

Полковник полиции Олег Вячеславович Соколов родился 5 декабря 1978 года в городе Керчь, Крымской области. Работает в органах МВД с 2000 года.

До назначения на новую должность являлся заместителем начальника УМВД России по Нижнему Новгороду.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph