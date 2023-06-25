Олег Соколов назначен руководителем УМВД России по Нижнему Новгороду Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Олег Соколов назначен руководителем Управления МВД России по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Начальник полиции ГУ МВД России по Нижегородской области Вадим Ятайкин, представляя Олега Соколова личному составу, выразил надежду, что ведомство справится со всеми поставленными задачами под руководством вновь назначенного руководителя.

Олег Соколов поблагодарил руководство главка за оказанное доверие и отметил готовность городской полиции к выполнению задач по обеспечению безопасности жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородец Алексей Трифонов вошёл в состав Общественного совета при МВД РФ.

СПРАВКА:

Полковник полиции Олег Вячеславович Соколов родился 5 декабря 1978 года в городе Керчь, Крымской области. Работает в органах МВД с 2000 года.

До назначения на новую должность являлся заместителем начальника УМВД России по Нижнему Новгороду.