Волжскую набережную перекрыли на два дня из-за коммунального ремонта

Фото:
Волжскую набережную в Нижнем Новгороде временно перекрыли для транспорта до 1 июля. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, движение транспорта приостановлено на участке в районе стадиона "Нижний Новгород" по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.
Соответствующие дорожные знаки размещены на подъездах к зоне перекрытия.
Напомним также, что до 15 июля из-за ремонтных работ будет перекрыт участок дороги в районе дома №5 по Лопатина.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+