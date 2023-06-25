Волжскую набережную перекрыли на два дня из-за коммунального ремонта Общество

Фото: ЦОДД

Волжскую набережную в Нижнем Новгороде временно перекрыли для транспорта до 1 июля. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, движение транспорта приостановлено на участке в районе стадиона "Нижний Новгород" по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Соответствующие дорожные знаки размещены на подъездах к зоне перекрытия.

Напомним также, что до 15 июля из-за ремонтных работ будет перекрыт участок дороги в районе дома №5 по Лопатина.