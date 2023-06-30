Эксперт-мониторинг событий с 23 по 30 июня 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Россия прошла по краю пропасти

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов считает, что 23-24 июня в России произошли события, вызвавшие неоднозначные мнения в российском обществе, в среде аналитиков и экспертов, а также в мировых СМИ.

23 июня в 21:00 руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором сообщается о том, что Министерство обороны якобы "разбомбило" тыловой лагерь вагнеровцев, в результате которого погибло много участников частной военной компании. Однако на видео не видно трупов, а сам сюжет выглядит как постановочный и даже Стрелков написал, что это фейк. В 21:25 Пригожин объявляет о решении "совета командиров Вагнера" об "устранении зла в лице военного руководства страны". В 21:48 МО РФ опровергает утверждения Пригожина. В 22:29 Пригожин объявляет свои действия "маршем справедливости".

24 июня в 02:03 Пригожин заявляет о входе в Ростов на Дону. Губернатор Ростовской области выступил с предупреждением всем жителям, чтобы они теперь оставались дома, а по всему региону были установлены контрольно-пропускные пункты, закрыта граница с Донбассом, а также приведена в полную готовность Росгвардия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в адрес президента РФ Владимира Путина поступило сообщение Генерального прокурора РФ Игоря Краснова о возбуждении уголовного дела в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в связи с попыткой организации вооруженного восстания. В 10:09 Президент РФ В.В. Путин выступил с обращением по поводу событий.

Инцидент лишь на первый взгляд кажется неожиданным. В частности, МО РФ несколько дней назад издало новый приказ для всех добровольцев и ЧВК о заключении до 1 июля контрактов с ведомством, что формально оправдывалось предоставлением равных льгот и условий всем участникам специальной военной операции. Но очевидно, что тут можно усмотреть и скрытый мотив в виде лишения Вагнера полунезависимости и установления де-юре соответствия структуре Министерства обороны России. Пригожин открыто сказал «нет», что означало, что он откажется напрямую "ассимилироваться" в структуру военного ведомства.

С тех пор ходили самые разные слухи о том, что происходит "за кулисами", большинство из которых исходили из украинских и западных источников и казались неправдоподобными, включая то, что МО РФ якобы планирует арестовать Пригожина в любой момент. Очевидно, что в этой истории мы видим лишь некую вершину айсберга, а её подробности станут известны лишь со временем. Поэтому имеет смысл обратить внимание на определенные странности и нестыковки в этой ситуации, а также на некоторые последствия, которые уже очевидны спустя несколько дней.

Во-первых, выступление Пригожина было явно синхронизировано с самым пока массовым запуском ракет по украинской территории. Одних только крылатых ракет, по данным российских и украинских телеграмм-каналов, было выпущено 44. При этом большая часть прилетов пришлась на Днепропетровскую область, являющуюся, прежде всего военно-логистическим хабом как для южного (запорожского), так и для восточного (донбасского) направлений. Очевидно, что удары наносились по непосредственной военной инфраструктуре и блокировали возможную активизацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Нет подтверждений, что вагнеровцы пытались захватить Новочеркасск, где как предполагается, находится командный пункт СВО, что также могло внести дестабилизацию в ход проведения специальной военной операции.

Во-вторых, обычно мятежи происходят на фоне военных неудач, и тогда армия выдвигает свои претензии, стремясь, прежде всего, использовать в качестве козыря противодействие скомпрометированному политическому руководству. Здесь иная ситуация. Очевидно, что мятеж начался явно в неподходящее для него время, поскольку фронт не прорван, а противник не имеет серьезных успехов в плане продвижения и несёт довольно ощутимые потери. В этой ситуации практически невозможно рассчитывать на участие со стороны остальных вооруженных сил, несмотря на заявление Пригожиным о якобы поддержке его действий сотрудниками силовых структур, прозвучавшее в его утреннем обращении 24 июня (06:59). Однако затем указанная информация им не подтверждалась. Такая «несвоевременность» мятежа, который был явно спланирован заранее, могла быть вызвана простым фактом: в ближайшее время Пригожина непременно лишили бы основной части своих войск, поскольку содержать даже 30-тысячную войсковую группировку за свой счет, без поддержки государства больше пары месяцев практически нереально. Возможно, на это указывал Путин, говоря о размерах государственного финансирования Вагнера.

В-третьих, весьма противоречива информация о действиях самих мятежников. На данный момент нет однозначных видео и других свидетельств касающихся их активных действий. Боле того, есть информация, что их силы в тыловых базах вообще ничего не знали и не были готовы действовать. С большой вероятностью – в мятеже принимает участие только часть подразделений, сосредоточенных в районе Луганска. Так, остается вопрос о численности ЧВК, принявших участие в событиях. На основе открытых данных о передвижении колонн в различных конвоях некоторые Интернет-ресурсы оценили их численность между 1,5 и 2 тыс. человек, что кажется, вполне разумным и означает, что подавляющее большинство из нынешних 20-25 тыс. бойцов «Вагнера» не принимали никакого участия в этом. Сам по себе "поход на Москву" также крайне сложен с чисто военной точки зрения – большинство танков просто не доедут своим ходом, тащить артиллерию к Москве вообще бесполезно, а атаковать на легкой бронетехнике – значит рисковать поражением по дороге.

В-четвертых, непонятна суть программы самого мятежа, а заявления Пригожина весьма противоречивы. В их основе обвинения в адрес Министерства обороны, также лично Шойгу и Герасимова, суть которых варьируется от проявлений некомпетентности до саботажа поставок боеприпасов во время штурма Бахмута. Так, в ряде роликов, выпущенных Пригожиным ещё накануне событий, есть утверждения, что ВСУ фактически прорвали российскую оборону и добрались до Токмака. Хотя уже на следующий день три отдельных подразделения российских войск в Урожайном опубликовали видео, доказывающие, что они не только его контролируют, но и что даже никаких боев рядом не было. До этого Пригожин утверждал, что российские войска потеряли Берховку, северо-западнее Бахмута, однако уже на следующий день он был опровергнут российскими войсками 200 бригады из самой Берховки. В своем обращении уже по ходу мятежа Пригожин заявил, что "Украина 8 лет не бомбила Донбасс", а Минобороны "выдумывает факты, чтобы показать себя в хорошем свете" и т.д. Тем самым, остается непонятным его отношение к СВО в целом: являются ли его действия попыткой "улучшить ситуацию" в смысле более эффективных действий на фронте или это некое осуждение силового решения украинского кризиса. В таких условиях рассчитывать на успех для руководителя Вагнера было бы довольно наивным.

Очевидно, что ситуация с Пригожиным стала своеобразным триггером для российского информационного пространства, "перегретого" в том числе и массой негатива в отношении руководства СВО, а также методов её осуществления. Атаки на приграничные районы Белгородской области, несмотря на то, что диверсанты действовали лишь в 5-км приграничной зоне, которая по определению становится "серой зоной" из-за необходимости размещения защитных линий вне досягаемости ствольной артиллерии противника, оживили разговоры о неэффективности действий российских властей. Можно сколько угодно говорить о том, что вывод войск с северной Украины, из-под Харькова и с правого берега Днепра был вполне оправданной мерой по стабилизации линии фронта и по причине хотя бы недостаточного на тот момент контингента войск, в обществе такие действия воспринимаются болезненно и трактуются как поражение. Этому поспособствовала и антироссийская пропаганда, представившая занятие украинским войсками оставленных территорий едва ли не как проявление полководческих талантов украинского командования. До сих пор среди ура-патриотической части экспертного сообщества имеют место призывы к радикальным шагам, от всеобщей мобилизации, включая полную перестройку экономики на военные рельсы, заканчивая применением тактического ядерного оружия. При этом такого рода меры никак не продиктованы реальным положением дел, а главное, сами по себе они будут означать добровольное признание российскими властями неспособности выполнить задачи спецоперации, не прибегая к экстраординарным методам.

Интересный аспект связан с перемещением Пригожина и вагнеровцев на территорию Беларуси, учитывая и тот факт, что Президент Беларуси Лукашенко сыграл заметную роль в купировании ситуации. Уже появляются сообщения, пока официально не подтвержденные о строительстве в Могилевской области лагеря для ЧВК Вагнер. В этой связи появляются версии о пригожинском мятеже как своего рода операции-прикрытии для переброски отдельных российских подразделений на территорию Республики Беларусь. Последнее согласуется с активизацией медийной раскрутки темы о возможности появления "внутреннего белорусского фронта" с целью выведения из игры наиболее последовательного союзника РФ, что может быть предпринято условной белорусской оппозицией при поддержке зарубежных спецслужб. Такую версию нельзя сбрасывать со счетов, учитывая недавний опыт диверсионных действий в Белгородской области силами так называемого "Русского добровольческого корпуса" (признан террористической организацией). На фоне размещения на белорусской территории российского ядерного оружия это может являться своеобразной упреждающей мерой, а также российским месседжем накануне вильнюсского саммита НАТО и неизбежной активизации переговорной повестки на фоне неудачного украинского контрнаступления.

Региональная тема – Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ



Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что с 21 по 24 июня 2023 года в Нижнем Новгороде в рамках Дня молодежи прошел XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Тема съезда была заявлена как "Ученый нашего времени". Участники представили практики по решению основных задач Десятилетия науки и технологий; проекты по привлечению молодежи в сферу исследований и разработок; предложения по форматам взаимодействия молодых ученых, органов власти и бизнеса для решения совместных задач; наработки по повышению доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России; проекты по развитию научно-популярного туризма и волонтерства.

В съезде приняли участие представители всех 89 субъектов РФ, а также делегаты из Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

Напомним, что 25 апреля 2022 года Президент России В. Путин подписал Указ "Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий". Документ предусматривает определение приоритетными целями на 2022–2031 годы привлечение талантливой молодежи в исследовательскую сферу и содействие вовлечению ученых в решение важнейших задач развития общества и государства. Для этого был создан соответствующий Координационный комитет из числа представителей Администрации Президента РФ, Правительства РФ, профильных комитетов Федерального Собрания РФ, НКО, госкорпораций, ведущих университетов и НИИ. Организационно-техническое сопровождение осуществляет аппарат Правительства, при этом предполагается активное вовлечение в реализацию поставленных задач и органов власти субъектов, главы которых должны определить ответственных лиц.

В Нижегородской области в связи с этим 22 октября 2022 года губернатором Г.С. Никитиным было подписано распоряжение об учреждении Совета молодых ученых Нижегородской области в качестве консультативного. Он представляет собой площадку для обсуждения предложений молодых ученых и, прежде всего, для разработки тех инициатив, которые могут лечь в основу законодательных предложений как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Отметим, что в отрасли имеется целый ряд проблем, решение которых и требует разработку соответствующей нормативно-правовой базы и проведения ряда мероприятий. Так, по данным Высшей школы экономики, за 20 лет, начиная с 2000 года, общее количество исследователей уменьшилось на 20%, при этом максимально снизился приток молодых кадров, уменьшилась и доля аспирантов, защищающих по окончании аспирантуры диссертации: если ранее она была порядка 30%, то теперь – порядка 10 %. Кроме того, еще несколько лет назад средний возраст ученого в России превысил 50 лет. В Нижегородской области к настоящему времени удалось несколько выправить эту ситуацию: здесь трудится более 15 тысяч исследователей, из которых более 45% относятся к числу молодых ученых, т.е. моложе 40 лет.

В связи с этим организация подобных площадок для дискуссий и обмена опытом представляется важной и актуальной задачей. Это способствует развитию институционализации студенческих научных обществ, которые должны выступать первичной ячейкой развития научных навыков студентов, а также анализу наиболее успешных практик, обобщение опыта которых может послужить основой для разработки новых программ поддержки молодых ученых. Приуспешность таких программ во многом будет зависеть от реализации каждого из следующих направлений: финансовое (достойная оплата труда), организационное (создание благоприятных условий для профессиональной деятельности) и имиджевое (повышение статуса и престижа профессии).

Муниципальная тема – Классики педагогики. В.А.Сухомлинский

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к.филос. н., доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев подчеркивает, что 2023 год в России является годом "педагога и наставника". Наши эксперты уже рассказывали о К.Д.Ушинском. Рассмотрим педагогические идеи еще одного известного русского и советского педагога и воспитателя, а именно Василия Александровича Сухомлинского (1918 – 1970), касающиеся каждой семьи, каждой школы.

Василий Александрович родился в 1918 году в небольшом селе на территории современной Украины в Кировоградской области. Семья будущего педагога-новатора была крестьянская и воспитывала четверых детей и все они стали педагогами.

В 1938 году Василий Александрович окончил Полтавский педагогический институт, после начала Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем. В 1942 г. получил тяжелое осколочное ранение, которое не позволило ему вернуться на фронт. Демобилизовавшись, работал директором школы в Удмуртии. После освобождения территории Украины от немецких захватчиков, Сухомлинский вернулся на родину, где узнал о трагедии - его жена и маленький сын были замучены немецкими и украинскими фашистами.

В 1948 году Сухомлинский назначается директором школы в поселке Павлыш, недалеко от Кременчуга, в которой он и проработал до конца своей жизни. За недолгий срок жизни Василий Александрович защитил диссертацию, стал Героем Социалистического труда, написал более 30 книг и более 600 статей. Здесь Сухомлинский разработал свои идеи о воспитательной деятельности, которые не только были сформулированы в теории, но и применялись на практике.



Один из основных принципов в системе Сухомлинского можно сформулировать таким образом: "Научить ребенка жить" - это научиться жить семьей. На примере семьи, семейных ценностей, семейных традиций необходимо воспитывать детей. И здесь, главную роль должен играть пример взаимоотношений между супругом и супругой, мужчиной и женщиной. Если ребенок в семье является неуправляемым, приносит проблемы для своих родителей, то это может свидетельствовать о том, что здесь не работает пример родителей, которые не смогли стать его наставниками.

"Я не преувеличу, если скажу, что молодые родители, не умеющие быть мужем и женой, зачастую так же беспомощны, неумелы и неопытны, как дети. И горе приходит тогда, когда эти взрослые дети рожают детей".

Из первого принципа вытекает: "Родители должны быть настоящими родителями". В этом понимается то, что Василий Александрович считал, что все заботы как о маленьких, так и взрослых детях должны лежать одинаково на обоих родителях. Отец должен в одинаковой степени участвовать и в лечении, и в кормлении, и в играх, и в любви и т.д. наравне с матерью. Если это реализуется, то у ребенка появляются все шансы вырасти более богатым в нравственном и эмоциональном плане.

Воспитательный процесс ни в коем случае не должен быть построен на наказаниях. Если необходимость в наказаниях есть, значит, были совершены ошибки воспитания. Да родителям необходимо быть требовательными, но они ни в коем случае не должны добиваться слепого послушания своей воли. Родители должны чувствовать тонкую границу, где заканчивается предел их власти и начинается интимный мир ребенка.

Еще один постулат, который также разработал В.А. Сухомлинский – "Принцип личного примера". Одна из основ воспитания является то, что этот процесс должен строиться на личном примере. Родители должны ни угрозами, ни какими-либо нотациями, запретами должны воспитывать своих детей. Наоборот, по мнению Сухомлинского это может привести к обратному эффекту. Ребенку хочется быть хорошим и для этого ему необходимо видеть образ, на который необходимо походить.



Еще одной основой в воспитательном процессе Сухомлинского является труд. Именно в процессе трудовой деятельности возникают социальные, деловые связи, развиваются взаимопомощь, взаимопонимание, дисциплинированность, умение находить компромиссы в решение различных проблем и т.д. В процессе трудовой деятельности развивается творческий тип человека, а не "человек-потребитель". "Дайте детям радость труда. Эту радость несут успех, осознание совей умелости и значимости выполняемой работы, возможность доставлять радость другим". Подтверждая эту мысль, появилась информация, что в Государственной Думе РФ в первом чтении был принят закон о трудовом воспитании в школах.

Еще один принцип в воспитании ребенка – "развитие любознательности". Любознательность, по мнению Сухомлинского, помогает находить и определять причинно-следственные связи, что в свою очередь, ведет к важнейшим изменениям в мозге ребенка. Это позволяет ему думать, сопоставлять события, делать выводы, учит его внимательности. Само по себе удержание во внимании какого-то предмета или действия – уже влияет на работу нашего мозга, так как в этот момент нам необходимо воспроизводить усилие в своем сознании. Для того чтобы обучить этому ребенка, необходимо сначала самим осознать важность данного момента. В первую очередь любознательность должна быть по отношению к самому себе, желание изучать себя.



Подводя итог, хотелось бы сказать, что мы рассмотрели далеко не все принципы воспитательной работы, предложенные Сухомлинским. В 90-е годы, его идеи, были во многом забыты, ибо воспитательная системы была сфокусирована на формирование "человека потребителя". Сегодня настало время, когда не просто можно, но и нужно, заново переосмыслить те образовательные и воспитательные технологии, которые были предложены этим великим ученым теоретиком и практиком.

В заключение, приведу цитату Василия Александровича Сухомлинского, особенно актуальную сегодня во время глобального противостояния России и Запада: "Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека".