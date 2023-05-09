Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 мая 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - День Победы русские и сербы празднуют вместе

Эксперт "Минин – центра", руководитель исполкома НРО Народного фронта по Нижегородской области Алексей Алехин отмечает, что в преддверии Дня Победы Народный фронт провел масштабную федеральную акцию – "Огонь памяти": представители регионов, известные спортсмены, деятели культуры и общественные деятели торжественно зажгли лампады от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата и доставили его в регионы России и 13 стран мира. Лампады передали ветеранам Великой отечественной, на передовую, общественным организациям. В Нижегородской области от привезенного Огня был зажжен Вечный огонь в Володарске, пламя Вечных огней объединили в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

В две страны – Сербию и Республику Сербскую (Босния и Герцеговина) Огонь памяти был доставлен по инициативе нижегородцев и делегацией, основную часть которой составили представители нижегородского регионального отделения Народного фронта.

Многих интересует, что думают сербы про Россию. Этот краткий материал о том, как оценивают события, происходящие с Россией, люди, живущие в небольшой европейской стране и о том, что мы, как страна, не делаем для укрепления наших позиций, а могли бы.

История началась с недавнего семинара Народного фронта в Москве. 24 марта, в годовщину начала бомбардировок Югославии войсками НАТО, мы с коллегами возложили цветы к посольству Сербии в знак единства с братским народом, в знак того, что мы понимаем, к чему приводит агрессия НАТО.

Члены нашей нижегородской команды – участницы конкурса Миссис Нижний Новгород, конкурса для замужних женщин, посвященного семейным ценностям, детям и социальным проектам (руководитель - Ирина Евгеньевна Цыбина) передали информацию о возложении цветов через "горизонтальные связи" и "народную дипломатию" в аналогичную структуру в Сербии. Публикация о возложении цветов вызвала народный фурор, но официальные сербские СМИ про такое не рассказывают. Как, впрочем, не рассказывают и российские СМИ, про то, как сербы проводили многотысячный молебен на площади в Белграде, когда люди, стоя на коленях, молились за Россию. Много ли мы знаем таких примеров в теперешнее сложное время, когда нас поддерживает не какая-то организация или структура, а целый народ? Вопрос, в принципе, риторический.

К празднованию 9-го мая у нашей нижегородской команды установились плотные связи с сербскими общественными организациями и нам доверили почетную миссию отвезти Огонь памяти в Сербию и Республику Сербскую. Не все знают, что Республика Сербская – часть страны Босния и Герцеговина и что президент Республики Сербской заявил о желании выхода республики из Боснии и Герцеговины, буквально за несколько дней до нашего визита. При этом сами сербы оценивают поддержку России в Сербии на уровне процентов в 80-85, а поддержку нас в Республике Сербской – на уровне процентов 90-95.

Стоит понимать, что такая позиция требует большого мужества. Как говорят сербы: "Быть русским в России – легко, быть сербом в Европе – нет". Совсем не то же самое попасть под европейские санкции в России и попасть под европейские санкции в Европе. Недвижимость, бизнес в Европе для сербов – их жизнь и нет возможности перенести ее в Россию, в отличии от россиян, которым можно и нужно все переводить в Россию (о чем говорил наш Президент).

Несмотря ни на что, сербы с нами. Сербы не капитулировали во Вторую Мировую, в отличие от многих других народов, в том числе югославских, они сопротивлялись нацизму все годы оккупации. Более того, находясь на сербской земле, неоднократно слышал мнение, что НАТО бомбило Сербию из-за того, что она сопротивлялась нацизму тогда, сопротивляется и сейчас.

Сербы празднуют День Победы, причем празднуют его не как остальная Европа 8-го мая, а 9-го, как мы. Они ухаживают за могилами наших солдат Красной армии и могилами добровольцев югославской войны. Они говорят, что всегда были и остаются с Россией: была империя у нас, была империя у них. Был советский строй у нас, был и у них. Распался Советский Союз – распалась Югославия. Сейчас они спокойно, но с полной уверенностью говорят о том, что если не станет России, то их уничтожат.

И как бы ни странно звучали слова о физическом уничтожении в "мирной Европе", находясь там с опытом поездок на Донбасс, понимаешь, что слова эти не беспочвенны. Пересечение границы между частями одной страны "Босния и Герцеговина" - это каждый раз прохождение двух КПП с отметками в паспорте: о выезде из одной республики и о въезде в другую. Новый паспорт за пару дней становится похож на паспорт заядлого путешественника. КПП между Республикой Сербской и Сербией. Так было с ДНР и ЛНР до их вхождения в Россию. Полное осознание нерешенного конфликта. Дай Бог, чтобы он решился мирным путем.

Находясь там, наглядно понял, что может стать с Россией, если мы вдруг сейчас не устоим – возникнут такие же КПП между разными субъектами страны, которые мы поставим, предварительно навоевавшись друг с другом. А то, что англосаксы способны устроить внутренние конфликты по привычной схеме, стравив один народ с другим, у меня сомнений нет. У нас нет варианта - не устоять. Для этого каждому из нас сейчас необходимо делать всё возможное для усиления позиций России.

У сербов, с которыми мы говорили, есть мнение, что Россия их оставила на 10 лет и сейчас, этим самым "Огнем памяти", мы про них вспомнили. Я не готов обсуждать, оправдано ли это видение и сколько всего мы, как страна, сделали, или не сделали – я говорю про мнение обычных людей.

У меня, после поездки, есть понимание, что сербы – максимально близки нам по духу и по мировосприятию. И по духу они бойцы, которые не просто готовы отстаивать свою позицию за Россию в теории – они уже с оружием в руках её отстаивали. У нас было много встреч с интереснейшими людьми, в том числе с игуменом монастыря отцом Михайло Биковичем, братом знаменитого актера. Вместо 20 минут проговорили два часа. Он сказал несколько ключевых фраз, каждую из которых необходимо осмыслить и стоит развернуть на отдельную статью: "Ошибка, когда говорят, что есть три сестры: Россия, Белоруссия и Украина, сестры четыре: Россия, Белоруссия, Украина и Сербия", "Страданиями русского народа очищается мир. Русские – и Россия, и Украина", "В Евангелии сказано, что кроткие наследуют землю. Русские – кроткие, потому Господь дал вам столько земли, а сербы гордые, потому мы такие маленькие". Примеров гордых стран - много, как и примеров из истории России, когда она уменьшалась, возгордившись.

А ещё после поездки у меня нет понимания, почему мы, как страна, создаём у тех, кто уже с нами, и тех, кто мог бы быть с нами, чувство, что мы их бросили. Официальные визиты и торжественные форумы не срабатывают в России, не срабатывают они и в отношениях с другими народами. Мне думается, что если бы мы на уровне мягкой силы с начала распада СССР или хотя бы с момента присоединения Крыма иначе вели бы себя с Украиной, то и СВО бы не потребовалось.

Есть понимание, что как сейчас мы объединяемся для того, чтобы помочь находящимся на передовой и помочь мирным жителям Донбасса, так и в случае контактов с другими странами надо объединяться и взаимодействовать через «народную дипломатию», через волонтеров и добровольцев тыла. А с сербами мы не братья – мы один народ.

Региональная тема – Год педагога и наставника. Ушинский

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что летом прошлого года Президент РФ В.В. Путин издал указ за № 401 "О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника" в 2023 году.

Совсем недавно, во времена СССР, идеи наших выдающихся педагогов-практиков, в том числе и Константина Дмитриевича Ушинского (1823-1870), пользовались заслуженным интересом. Издавались многотомные собрания сочинения этих ученых. К сожалению, с приходом идеологии либерализма в конце 80-х – 90-хгг. прошлого века эти антигосударственные идеи проникли не только в экономическую, но и в культурную и образовательную среду нашей страны. Педагогические идеи наших выдающихся наставников и воспитателей, стали не интересны и не актуальны.

Сегодня настало время, опять обратиться к вопросам воспитания и образования, которые предлагали эти педагоги. Тем более, очень многие педагогические методы, которые разрабатывали и продвигали эти наставники, находятся в фарватере идеологии традиционализма, которая была озвучена в указе Президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Давайте рассмотрим основные педагогические идеи К.Д. Ушинского и начнем с биографии. Будущий педагог родился в марте 1823 г. в небогатой, но очень образованной дворянской семье, в которой ценились, в первую очередь, не достаток, не роскошь, а образованность и умственное развитие. В семье была большая библиотека, которая и привила К.Д. Ушинскому любовь к чтению, к умению мыслить, сопоставлять факты, думать. Именно эти качества, в дальнейшем, и станут основными в педагогической системе К.Д. Ушинского. Благодаря воспитанию, которое он получил в семье, уже к 18-ти годам К.Д. Ушинский овладел тремя иностранными языками: английским, французским, немецким и обладал поистине энциклопедическими знаниями. Закончив юридический факультет Московского университета, Ушинский занялся педагогической деятельностью, и занимался ею всю жизнь.

Надо сказать, что жизнь К.Д. Ушинского была достаточно насыщенной. В молодости он увлекался либеральными идеями, которые были "модными" среди молодежи того времени. Это, конечно же, не могло не сказаться на его преподавательской деятельности со стороны коллег, да и просто "доброжелателей". На него писались доносы, его увольняли с работы. Часто у Ушинского не было даже средств на содержание своей семьи. Однако, благодаря своим педагогическим новаторским идеям, черные полосы в его жизни чередовались со светлыми лучами славы.

Остановимся на наиболее интересных и значимых вопросах образовательной и воспитательной деятельности, поднятых Ушинским. Так в работе "О народности в общественном воспитании" автор твердо заявляет, что не может быть универсальных методов воспитания для всех народов, даже если эти народы имеют и одинаковое происхождение. (Ушинский К. Д. Собрание сочинений. Т. 2 – 1948, С. 75). В этой работе сравниваются системы образования и воспитания Германии, Англии, Франции и США.

Он приходит к выводу, что система воспитания не может и не должна строиться на общих для всех стран принципах. На систему воспитания подрастающего поколения неизбежно влияют, как внутренние, так и внешние источники, которые во многом зависят от развития этого народа. По мнению К.Д. Ушинского, такими основами являются "религия, природа, семейство, предания, законы, промышленность, литература, – все, из чего слагается историческая жизнь народа, – составляют его действительную школу, перед силой которой сила учебных заведений, особенно построенных на началах искусственных, совершенно ничтожна".

Идеи К.Д. Ушинского полностью подтвердились в дальнейшем представителями русской традиционалистской мысли, которые говорили, да и сегодня говорят о том, что на образ жизни любого народа влияют не только внешние факторы, но факторы, присущие тем условиям в которых развивается тот или иной народ, природно-климатические, культурно-исторические, духовно-психологические и т.д. Что идеи, на которых развивается какое-либо общество, невозможно просто взять и перенести на абсолютно чуждую почву. И эти факторы необходимо учитывать при проведении образовательного и воспитательного процесса.

Еще одной актуальной идеей, К.Д. Ушинского, является идея о необходимости введения в образовательный и педагогический процесс нравственного воспитания человека. По его мнению, "… влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных интересов".

Как мы видим, что и здесь К.Д. Ушинский опередил свое время. Сегодня одной из главнейших задач системы образования является воспитание нравственной личности, которая в своих делах и поступках способна чувствовать, понимать, творить добро и распознавать зло.

Еще одной задачей воспитательного процесса, К.Д. Ушинский видел необходимость патриотического воспитания. Именно, нравственность становиться тем необходимым фундаментом на основании, которого и формируется патриотизм воспитуемого, к своей стране, к своему народу, к истории, к культуре и т.д. Можно констатировать факт того, что идеи Ушинского актуальны и сегодня. Как я уже сказал выше, был принят указ о традиционных ценностях в России. И педагогические идеи Ушинского как раз, во многом и базируются в рамках этих традиционных ценностей.

"В воспитании всё должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания".

Таким образом, подводя итого небольшому исследованию образовательных идей К.Д. Ушинского, можно сказать, что он хотел не просто образовывать человека, а и воспитывать его в духе гражданственности, в чувстве патриотизма, чувстве понимания своего долга перед Отечеством, какую бы социальную нишу он не занимал.

Муниципальная тема – Лыжные трассы, как залог чистоты леса

Эксперт "Минин-центра", председатель АНО "Общество любителей физической культуры и спорта "Морозко" Илья Горохов сообщает, что 29 апреля в Балахнинском районе пос. Большое Козино в лесопарковой зоне на лыжных трассах "Морозко" состоялся ежегодный субботник по уборке мусора. В этом году активистам трассы удалось вывести 47 кубометров мусора, для чего было задействовано 4 единицы спецтехники. В течение дня участие приняли около пятидесяти человек. Мероприятие проводилось на средства неравнодушных жителей и любителей лыжного спорта.

Предыстория такова - у местных жителей по окончанию лыжного сезона возникла идея разметить новою лесную тропу на 10 км, но активисты "Морозко" столкнулись с тем, что в тех местах, где нет лыжных трасс, есть завалы мусора, вывезенные в лес нерадивыми гражданами. Данный факт говорит о том, что стимулирующим импульсом в благоустройстве лесных массивов и поддержании в них порядка является наличие в нем таких объектов как: размеченные лыжные трассы и лесные тропы (мало кто осмелится выбросить машину мусора там, где есть размеченная трасса и признаки ухода за лесом). И если даже найдется такого уровня экологической подлости гражданин - его мусор уберут в ближайший субботник инициативные земляки. Но все-таки хотелось бы ещё иметь и механизм привлечения к ответственности, например, с помощью видео и фотофиксации.

Как показывает практика, лыжные трассы в нашем регионе часто обслуживаются неравнодушными любителями физической культуры, готовыми добровольно содержать данные участки в чистоте и порядке. Муниципальным властям надо только замечать общественные инициативы, поощрять и помогать.

В последние годы волонтерское движение в нашем регионе активно развивается, появляется целое поколение людей, готовых в качестве хобби, в свободное от работы время, быть полезными своей земле и стране. Важно не допускать угасания интереса людей к собственным инициативам из-за того, что их вовремя не услышали, не помогли. Думаю - муниципальный аппарат должен быть чутким и гибким в диалоге с волонтерами, а региональные власти должны уберегать гражданские инициативы от нападок "ресурсного бизнеса", так как облагороженные, чистые, благоустроенные участки земли за счёт местных жителей всегда попадают во внимание коммерческих организаций, готовых задействовать большие административные ресурсы в собственных интересах для достижения собственных финансовых целей в формате "нечего личного, только бизнес". Закончу обращением к фанатам Золотого тельца: Господа, помнить нас будут за дела и поступки, совершённые нами, а не за количество заработанных денег.