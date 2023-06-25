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Экономика

Задолженность россиян по ипотеке в мае составила рекордные 15,1 трлн рублей

30 июня 2023 16:57  [45] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задолженность россиян по ипотеке в мае составила рекордные 15,1 трлн рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центробанк РФ.

Согласно информации, 15,1 трлн рублей - задолженность по состоянию на 1 июня. В эту сумму не входят приобретенные банками права требования.

Отмечается, что размер задолженностей по сравнению с апрелем вырос на 2,3%.

Портфель ипотечного кредитования увеличился и составил 21,4% (месяцем ранее — 18,6%). Это составляет 67% прироста задолженности по кредитам.

Также в мае 2023 года в России было выдано в четыре раза больше ипотек, чем в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку.

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Теги:
Ипотека Финансы
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