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Общество

Около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку

21 июня 2023 12:36  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказала президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов (НГСР) Мария Воронцова.

Согласно информации, за последнее время доля ипотечного кредитования в Нижегородской области значительно выросла, но она все еще является относительно небольшой, так как в некоторых регионах эта доля составляет более 80%.

Такой рост связан с расширением категорий граждан, претендующих на участие в льготных программах. Так, доля семейной ипотеки за последний год выросла почти в два раза.

При этом льготная ипотека не вытеснила классическую, поскольку она нацелена только на рынок первичного, более дорогого жилья.

По словам Марии Воронцовой, наибольшим спросом среди нижегородцев пользуются 1−2 комнатные квартиры в девятиэтажках 1980−90-х годов постройки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 47 место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья в 2022 году.

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Теги:
Жилье Ипотека
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