Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде

С 23 по 28 июня в Нижнем Новгороде впервые прошёл очень красивый и захватывающий дух Международный чемпионат по воздухоплавательному спорту "Кубок содружества". В нём приняли участие пилоты из Бразилии, Армении, Казахстана, а также из разных регионов России.
Нижегородцы и гости города любовались полётами с земли и из корзин аэростатов: зрелищное мероприятие никакого не оставило равнодушным.
На массовый взлёт аэростатов со стадиона "Труд" пришло полюбоваться более 12 тысяч зрителей!
Участники совершили семь спортивных полётов.По итогам соревнований - Первое место занял пилот из Тулы Дмитрий Жохов, второе место - пилот из Московской области Иван Меняйло, третье место - пилот из Бразилии Рубен Калустян.
Фото: Владимир Яшин
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