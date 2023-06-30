Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде Спорт

С 23 по 28 июня в Нижнем Новгороде впервые прошёл очень красивый и захватывающий дух Международный чемпионат по воздухоплавательному спорту "Кубок содружества". В нём приняли участие пилоты из Бразилии, Армении, Казахстана, а также из разных регионов России.

Нижегородцы и гости города любовались полётами с земли и из корзин аэростатов: зрелищное мероприятие никакого не оставило равнодушным.

На массовый взлёт аэростатов со стадиона "Труд" пришло полюбоваться более 12 тысяч зрителей!

Участники совершили семь спортивных полётов.По итогам соревнований - Первое место занял пилот из Тулы Дмитрий Жохов, второе место - пилот из Московской области Иван Меняйло, третье место - пилот из Бразилии Рубен Калустян.

Фото: Владимир Яшин