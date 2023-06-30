Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Благоустройство парка имени Кулибина
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Главные новости
29 июня 2023 16:28  [491] "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области
28 июня 2023 11:53  [998] Почётными гражданами Нижнего Новгорода стали ещё 16 нижегородцев
27 июня 2023 11:58  [779] Нижний Новгород во втором квартале 2023 года занял 11 место в рейтинге качества жизни
26 июня 2023 09:48  [1988] Движение транспорта будет изменено в центре Нижнего Новгорода из-за строительства метро
22 июня 2023 08:31  [763] Нижний помнит: более 10 тысяч свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны
Последние новости
30 июня 2023 18:28  [50] Госэкспертиза одобрила проект центра культурного развития в Кстове
30 июня 2023 18:04  [106] Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе
30 июня 2023 17:55  [85] Совещание по ветбезопасности восточно-европейских регионов России прошло в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 17:42  [113] Ещё около 30 тонн гуманитарного груза отправили в зону СВО из Нижнего Новгорода
30 июня 2023 17:16  [97] Более 400 нижегородских ветеранов получили "наборы здоровья" от ЛДПР
Спорт

Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде

30 июня 2023 16:56  [123] Спорт

С 23 по 28 июня в Нижнем Новгороде впервые прошёл очень красивый и захватывающий дух Международный чемпионат по воздухоплавательному спорту "Кубок содружества". В нём приняли участие пилоты из Бразилии, Армении, Казахстана, а также из разных регионов России.

Нижегородцы и гости города любовались полётами с земли и из корзин аэростатов: зрелищное мероприятие никакого не оставило равнодушным.

На массовый взлёт аэростатов со стадиона "Труд" пришло полюбоваться более 12 тысяч зрителей!

Участники совершили семь спортивных полётов.По итогам соревнований - Первое место занял пилот из Тулы Дмитрий Жохов, второе место - пилот из Московской области Иван Меняйло, третье место - пилот из Бразилии Рубен Калустян.

Фото: Владимир Яшин

Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воздухоплавательный спорт
Поделиться:
Последние фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47  [1755] Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
37 фото
Акция Свеча памяти в нижегородском Парке Победы
22 июня 2023 09:53  [935] Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы
12 фото
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
20 июня 2023 18:41  [1338] Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
19 фото
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30  [2118] "Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
10 фото
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08  [2489] "Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
39 фото
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48  [3906] Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
46 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph