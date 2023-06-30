Совещание по ветбезопасности восточно-европейских регионов России прошло в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Совещание по вопросам совершенствования ветеринарной безопасности восточно-европейских регионов России прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие представители Россельхознадзора, правительства Нижегородской области, регионального и федерального министерств сельского хозяйства, Комитета ветеринарии, органов власти субъектов ПФО, ФСИН, Росгвардии, а также отраслевых образовательных организаций.

Как рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, доля сельхозпродукции, производимой в ПФО, превышает 25% от общего объема сельскохозяйственного производства России. В округе содержится более четверти крупного рогатого скота. Также ПФО располагается на втором месте по численности свиней и птицы во всех категориях хозяйств.

В связи с этим регионы ПФО должны находиться под постоянным повышенным вниманием ветеринарной службы для снижения эпизоотических рисков. Также необходимо усилить работу по раннему выявлению, профилактике и недопущению заноса болезней животных из сопредельных государств.

Особенна была отмечена важность заблаговременного планирования противоэпизоотических и профилактических мероприятий, внедрения риск-ориентированной модели мониторинга, совершенствования технических возможностей ветслужб, а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия на всех уровнях.

Фото: Богородская газета

Кроме того, в Богородском районе прошли учения госветслужбы, Росгвардии, ФСИН России, МЧС и Россельхознадзора по ликвидации свалки биологических отходов, зараженных вирусом африканской чумы свиней.

Участники отработали порядок проведения мероприятий на инфицированном объекте, работу техники и оборудования, взаимодействие различных структур и ведомств.

Напомним, в конце мая дикого кабана с африканской чумой выявили в Шарангском районе Нижегородской области.