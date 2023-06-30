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Общество

Ещё около 30 тонн гуманитарного груза отправили в зону СВО из Нижнего Новгорода

30 июня 2023 17:42  [107] Общество

Очередная партия гуманитарного груза отправилась сегодня с площади Жукова в зону СВО в сопровождении спикера Думы Нижнего Новгорода, председателя движения "Нижегородское ополчение-2022" Олега Лавричева.

Машины с грузом для мобилизованных граждан и военнослужащих Минобороны РФ благословил настоятель Вознесенского Печёрского мужского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин). Он вручил участникам гуманитарной миссии икону святителя Дионисия архиепископа Суздальского, основателя нижегородского монастыря, которая стала благословением землякам, участвующим в СВО.

Более 30 тонн груза собрали общими усилиями промышленники, предприниматели, депутаты Гордумы и Заксобрания, общественники и волонтёры из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова - это лекарственные препараты и медицинские средства для госпиталей, продукты питания, экипировка и обмундирование, стройматериалы, инструменты, постельные принадлежности и предметы быта, а также автомобиль "УАЗ Патриот".

Депутат ЗСНО Владимир Паков отметил символичность отправки конвоя с площади Маршала Жукова, который был Маршалом Победы.

"Это значит, что Победа будет за нами! На территории Нижегородской области живут неравнодушные люди. Мы помним призыв Козьмы Минина "Купно за едино" к консолидации и объединению усилий в борьбе против врага. Вместе мы победим!" – сказал он.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов озвучил предложение сделать площадь Маршала Жукова традиционным местом для отправки всех гуманитарных грузов.

Олег Лавричев прокомментировал, что в составе отправляемого груза – всё самое необходимое, что требуется бойцам.

"Надеюсь, что регулярность отправок сохранится. С каждым разом всё больше неравнодушных граждан собирается под эгидой нашей миссии, и каждый вносит свой особенный вклад в общее дело! Продолжим приносить пользу от чистого сердца!" – сказал он.

Ранее сообщалось, что нижегородцы собрали более 1,1 млн рублей для бойцов СВО в рамках марафона ОНФ "Все для победы!"

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Теги:
Гордума гуманитарная помощь Олег Лавричев
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