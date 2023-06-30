Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, женщина, приехавшая к подруге в Починки из Мордовии, ушла за ягодами и не вернулась. В ходе поисков тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 22 июня в лесу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

В ходе розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 59-летний местный житель.

Мужчина заключен под стражу на два месяца.