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Происшествия

Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе

30 июня 2023 18:04  [101] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, женщина, приехавшая к подруге в Починки из Мордовии, ушла за ягодами и не вернулась. В ходе поисков тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 22 июня в лесу. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

В ходе розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 59-летний местный житель.

Мужчина заключен под стражу на два месяца.

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Теги:
Починковский район Убийство
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