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Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, женщина, приехавшая к подруге в Починки из Мордовии, ушла за ягодами и не вернулась. В ходе поисков тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 22 июня в лесу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).
В ходе розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 59-летний местный житель.
Мужчина заключен под стражу на два месяца.
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