Госэкспертиза одобрила проект центра культурного развития в Кстове Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области, архив

Госэкспертиза одобрила проект центра культурного развития в Кстове. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, здание будет построено на улице Школьной.

Застройщиком выступит "Кстовский театр кукол", а проект был разработан ООО "Лискирегионстройпроект".

Отметим, что в феврале 2023 года Архитектурный совет при Минграде Нижегородской области отклонил облик центра культурного развития.

Тогда члены совета рекомендовали полностью переработать представленное архитектурно-планировочное решение.

Ранее сообщалось, что детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино.