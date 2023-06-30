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Госэкспертиза одобрила проект центра культурного развития в Кстове. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.
Согласно информации, здание будет построено на улице Школьной.
Застройщиком выступит "Кстовский театр кукол", а проект был разработан ООО "Лискирегионстройпроект".
Отметим, что в феврале 2023 года Архитектурный совет при Минграде Нижегородской области отклонил облик центра культурного развития.
Тогда члены совета рекомендовали полностью переработать представленное архитектурно-планировочное решение.
Ранее сообщалось, что детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино.
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