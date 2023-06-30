Безработица в России обновила свой исторический минимум Общество

Безработица в России обновила свой исторический минимум

Показатели уровня безработицы в мае 2023 года стали самыми низкими за всю историю страны. Об этом стало известно в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации "Вопросы обеспечения занятости населения: региональный аспект", сообщает телеканал "360".

"Буквально позавчера вышли последние исследования Росстата — 3,2% или 2,4 млн человек", — рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

По словам представителя Минтруда, эти показатели на 17,3% ниже, чем в мае 2022 года. При этом специалисты ведомства рассчитывают, что в ближайшее время такая ситуация сохранится.

Елена Мухтиярова также рассказал, что ситуация с безработицей в регионах разная. Так, самые низкие показатели - 1,6% - в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге. Самая высокая цифра зафиксирована в Ингушетии - 27,5%.

Напомним, перед этим рекордно низкий уровень безработицы - 3,5% - был зафиксирован в России в апреле.