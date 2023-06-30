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Культура и отдых

Проект литературной резиденции "Мастерская Захара Прилепина" выиграл грант фонда культурных инициатив

01 июля 2023 12:30  [74] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Проект литературной резиденции "Мастерская Захара Прилепина" выиграл грант фонда культурных инициатив. Об этом сообщается на сайте фонда.

Сумма премии составила 9,879 млн рублей — это самый большой грант в Нижегородской области по направлению литературных проектов.

В целом расходы на реализацию проекта оценены в 14,137 млн рублей, таким образом потребуется софинансирование ещё в 4,258 млн рублей.

Целью проекта заявлено содействие развитию литературного процесса молодых русскоязычных писателей пишущих на актуальные темы

За три сезона обучения через "Мастерскую" уже прошли 94 молодых литераторов и журналистов. Среди выпускников Мастерской поэт и военкор Анна Долгарева, лауреат премии "Национальный бестселлер" Александр Пелевин, литературный критик, член жюри премии "Ясная Поляна" Иван Родионов, поэты Елена Заславская, Владимир Косогов, Светлана Чмыхало, Татьяна Коптелова, Марк Лешкевич, Индира Зубаирова и др.

Ранее также сообщалось, что культурный центр "Традиция" по инициативе своего регионального подразделения в Нижегородской области Центра "Пешков" и штаб Захара Прилепина объявили всероссийский конкурс по разработке дизайна женской военной формы. Заявки принимаются до 15 июля.

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