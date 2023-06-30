Митинг-концерт в поддержку президента и Вооруженных сил России прошел в парке Победы Нижнего Новгорода Общество

фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Митинг-концерт в поддержку президента и Вооруженных сил России прошел в парке Победы Нижнего Новгорода. Об том сообщает пресс-служба правительства региона.



Мероприятие стало одной из патриотических акций, которые проходят в регионе в День ветеранов боевых действий.

Участие приняли жители и гости приволжской столицы. От имени губернатора Глеба Никитина с приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель главы региона Петр Банников.

"Ветераны боевых действий – это истинные патриоты России, те, кто по первому зову нашей Родины с оружием в руках встал на ее защиту. Вы пожертвовали многим – молодостью, здоровьем, а некоторые наши товарищи – своей жизнью. Если бы не вы, такой России, в которой мы живем сейчас – великой, свободной и независимой – скорее всего не было бы. Спасибо вам за это! Вы вписали свои имена в историю наравне с нашими предками, которые защищали Отчизну на Куликовом поле, в Ледовом побоище, в ополчении Минина и Пожарского, в войне 1812-го года, в Великой Отечественной войне, в событиях в Афганистане и на Кавказе. Вы доказали всему миру силу и мощь российского воинства!", – обратился к ветеранам локальных конфликтов Петр Банников.

Заместитель губернатора подчеркнул, что сегодня враги в очередной раз безуспешно пытаются расчленить Россию.

"Пока у нас есть такие люди как вы, мы уверены, что любой враг будет разбит. Мы все вместе с нашим главнокомандующим, и только вместе мы победим!" – заявил он.

Со сцены к ветеранам боевых действий также обратился сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ от Нижегородской области Александр Вайнберг.

"Я хочу, чтобы наше общество понимало, что ветераны – это самые уважаемые люди, те, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, чтобы молодежь брала с них пример. У нас ветераны никогда не заканчиваются, потому что на нашу страну, ресурсы и богатства постоянно кто-то разевает рот, и мы вынуждены защищаться, ведь мы – великая и терпеливая страна, не воинственная. Александр Невский сказал: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Наши ребята в постоянных конфликтах, в стычках с врагами доказывают это из поколения в поколение. Поэтому я могу сказать слова из своей песни – мы будем давать детям имена, которые носили наши предки. Пока мы их помним, пока знаем свою историю – Победа всегда будет за нами!" – отметил он.

Как отметил руководитель нижегородского филиала госфонда "Защитники Отечества" Андрей Жильцов, в регионе ведется работа по персональному социальному сопровождению участников СВО и членов их семей.

"Нижегородский филиал государственного фонда работает уже месяц. Помощь нашим защитникам оказывается системно и неформально. Мы хотим и готовы вместе решать проблемы, вместе радоваться успехам, вместе приближать победу!" – сказал он.

Патриотическое мероприятие, инициированное Нижегородской областной организацией "Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных операций", организовано при активном участии Дома народного единства. В программу митинга-концерта вошло выступление военного оркестра и группы "Голубые береты", а также работа выставки оружия и вооружения инженерных войск и полевой кухни.

"Мы с радостью поддержали инициативу нижегородских ветеранов боевых действий по проведению патриотической акции. В период, когда Россия борется с внешним врагом, очень важно сплотиться внутри страны, поддержать своих. Когда мы едины, мы непобедимы!" – отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.