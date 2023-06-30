Экоинициатива "Зелёный свет" при Общественной палате соберёт лучшие экопрактики Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экоинициатива "Зелёный свет" при Общественной палате (ОП) Нижегородской области объявила о начале сбора информации о лучших региональных экологических практиках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, при Общественной палате формируется рабочая группа по экологии и экопросвещению. В её функции войдёт подготовка региональной Концепции экологического образования.

Согласно информации, в состав рабочей группы войдут представители профильных подразделений органов исполнительной власти, депутаты, общественные деятели, учёные, педагоги, эковолонтёры.

В рамках реализации данного направления на сайте ОП начала работать площадка рабочей группы экоинициативы "Зелёный свет". В рубрике ##http://opno52.ru/greenlight#ecopractics##"Экологические практики"# будут размещаться конкретные предложения по экологическому воспитанию и просвещению, реальные кейсы эффективных экопрактик, а также мнения экспертов.

К участию в экоинициативе приглашаются экологи, педагоги, общественные деятели, представители власти и СМИ, неравнодушные нижегородцы. В Общественной палате уверены, что "Зелёный свет" станет одним из просветительских инструментов, который объединит усилия педагогической, научной, экологической общественности, бизнес-сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, СМИ в поиске концептуальных подходов к формированию экологического сознания жителей региона.

"Давайте дадим зелёный свет экологическому просвещению, сделаем его доступным для всех категорий населения, начиная с малышей и заканчивая людьми старшего поколения. Это должно стать процессом непрерывным, системным и качественным", - отметила руководитель проекта, член ОПНО Светлана Васильева.

Предложения и кейсы в области экологии можно присылать на e-mail: zelenyi_svet@list.ru или в Telegram-канал: https://t.me/zsvet52.

Напомним, что в Заксобрании Нижегородской области состоялось подведение итогов VIII областного конкурса студенческих работ "Экология: проблемы и решения". В 2023 году на конкурс поступило 47 работ, большинство из которых – работы студентов вузов по номинациям "Чистая страна. Экология и здоровье человека" и "Экологическое образование и просвещение как основа экологической безопасности городов. Сохранение биоразнообразия и развитие сферы экотуризма".