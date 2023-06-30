Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2023 14:46  [29] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведёт приём граждан 18 июля
02 июля 2023 13:39  [134] Локальные ливни пообещали в ближайшие часы в Нижегородской области
02 июля 2023 12:34  [132] Экоинициатива "Зелёный свет" при Общественной палате соберёт лучшие экопрактики Нижегородской области
02 июля 2023 09:05  [182] Евгений Люлин: "Мы видим, как активно возрождается судоходство на наших река"
02 июля 2023 08:55  [182] Глеб Никитин: "На нижегородской земле к речникам всегда было особое отношение"
01 июля 2023 17:33  [360] Митинг-концерт в поддержку президента и Вооруженных сил России прошел в парке Победы Нижнего Новгорода
01 июля 2023 17:13  [380] Память павших в Афганистане и Чечне нижегородцах почтили на митинге в парке "Швейцария"
01 июля 2023 12:59  [319] Перспективы развития г.о. Сокольский обсудили эксперты в ходе территориальной стратегической сессии
01 июля 2023 11:38  [366] Нижегородские IT-специалисты приглашаются к участию в молодёжном форуме "Фича"
01 июля 2023 09:05  [372] Глеб Никитин: "Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто защищал нашу Родину на поле брани"
Общество

Локальные ливни пообещали в ближайшие часы в Нижегородской области

02 июля 2023 13:39  [134] Общество

Синоптики предупредили о наступлении непогоды в некоторых районах Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие 1-3 часа локально по Нижнему Новгороду и Нижегородской области ожидаются ливни. Угроза сильных дождей сохранится местами по региону ночью со 2 на 3 июля.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области порекомендовали во время ливня воздержаться от поездок по городу.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph