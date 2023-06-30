Локальные ливни пообещали в ближайшие часы в Нижегородской области Общество

Синоптики предупредили о наступлении непогоды в некоторых районах Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие 1-3 часа локально по Нижнему Новгороду и Нижегородской области ожидаются ливни. Угроза сильных дождей сохранится местами по региону ночью со 2 на 3 июля.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области порекомендовали во время ливня воздержаться от поездок по городу.