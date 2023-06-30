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Общество

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведёт приём граждан 18 июля

02 июля 2023 14:46  [44] Общество

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведёт приём граждан 18 июля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сообщается, что Андрей Гнеушев координирует деятельность ЦУРов разных уровней, работу органов исполнительной власти по направлениям внутренней региональной и муниципальной политики; направление госполитики и управления в области СМИ, полиграфии и книгоиздания.

Также он отвечает за вопросы формирования и реализации государственной социальной и жилищной политики, включая развитие социального жилищного строительства; вопросы социальной поддержки населения и адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и т.д.; реализация в регионе госполитики в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними.

На приём могут записаться жители Нижегородской области, если их вопрос не был решён на местном уровне, и требуется личное участие заместителя губернатора.

Желающим предварительно записаться на приём необходимо обратиться в приёмную граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Дополнительную информацию о порядке записи можно получить по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на приём прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Встреча с гражданами пройдет 18 июля 2023 года с 13:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2, Приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним также, что безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и льготников будет организована в приёмной губернатора и правительства Нижегородской области 14 июля. На вопросы граждан будут отвечать специалисты органов исполнительной власти и учреждений.

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Теги:
Жилье Прием граждан Социальная сфера
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