Улицу Менделеева перекроют до 4 августа из-за прокладки водопровода Общество

Фото: ЦОДД

В Канавинском районе Нижнего Новгорода будет на месяц перекрыта улица Менделеева. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.



Согласно информации, на участке между домами №5 и №6 будут прокладывать водопроводную линию, в связи с чем будет перекрыта дорога.

Ограничение движения транспорта будут действовать с 6:00 3 июля до 23:59 3 августа. Объезд организуют по прилегающим улицам, уточнили в департаменте.

Напомним также, что Волжскую набережную перекрыли на месяц из-за коммунального ремонта.