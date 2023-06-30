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Общество

Улицу Менделеева перекроют до 4 августа из-за прокладки водопровода

02 июля 2023 17:15  [79] Общество

Фото: ЦОДД

В Канавинском районе Нижнего Новгорода будет на месяц перекрыта улица Менделеева. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, на участке между домами №5 и №6 будут прокладывать водопроводную линию, в связи с чем будет перекрыта дорога.

Ограничение движения транспорта будут действовать с 6:00 3 июля до 23:59 3 августа. Объезд организуют по прилегающим улицам, уточнили в департаменте.

Напомним также, что Волжскую набережную перекрыли на месяц из-за коммунального ремонта.

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Теги:
движение Транспорт
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