Улицу Менделеева перекроют до 4 августа из-за прокладки водопровода

Фото:
В Канавинском районе Нижнего Новгорода будет на месяц перекрыта улица Менделеева. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, на участке между домами №5 и №6 будут прокладывать водопроводную линию, в связи с чем будет перекрыта дорога.
Ограничение движения транспорта будут действовать с 6:00 3 июля до 23:59 3 августа. Объезд организуют по прилегающим улицам, уточнили в департаменте.
Напомним также, что Волжскую набережную перекрыли на месяц из-за коммунального ремонта.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+