Качество воды в пяти озёрах Нижнего Новгорода не соответствует норме Общество

Качество воды в пяти нижегородских озерах не соответствует норме. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Речь идет об озёрах Силикатном (пляж на пр. Ленина, 19Б), Лунском, Светлоярском (оба пляжа), Больничном (пляж у больницы № 39), Сортировочном (оба пляжа).

По данным на 30 июня, качество воды в них не соответствует по микробиологическим показателям. При этом вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствуют нормативным.

Управление не рекомендует купаться в водоёмах, качество воды которых не соответствует всем гигиеническим нормативам.

При купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.

Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде этим летом.