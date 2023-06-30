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Общество

Высокая пожароопасность лесов установится местами в Нижегородской области до 7 июля

03 июля 2023 10:23  [35] Общество

Высокая пожароопасность установится местами в Нижегородской области на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 3 по 7 июля.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то при наступлении IV-V классов пожарной опасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

За нарушение этих требований предусматривается административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар.

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Теги:
Лесные пожары МЧС Пожароопасность
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