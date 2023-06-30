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Общество

Медицинскую реабилитацию в Нижегородской областной больнице им. Семашко в 2023 году прошли 320 человек

03 июля 2023 11:55  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Медицинскую реабилитацию в Нижегородской областной больнице им. Семашко в 2023 году прошли 320 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, реабилитационное отделение рассчитано на 30 коек. Здесь оказывают помощь людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговую травму, оперативное вмешательство на головном или спинном мозге, позвоночно-спинальную травму.

Отделение открылось в 2020 году. За это время помощь здесь получили более 2 тысяч нижегородцев.

Также пациентов заново обучают навыкам бытового самообслуживания, восстанавливают трудовые функции, оказывают психологическую поддержку.

Получить медицинскую помощь по программе медицинской реабилитации можно при наличии показаний по направлению от лечащего врача. В Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко для этих целей используются тренажеры с биологической "обратной связью", роботизированные комплексы для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей, аппараты механотерапии, инструменты для лечебной гимнастики и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что несколько центров комплексной медреабилитации планируется открыть в Нижегородской области.

Также напомним, что в январе 2023 года отделение медицинской реабилитации открылось в Арзамасе.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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