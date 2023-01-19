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Отделение медицинской реабилитации открылось в Арзамасе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, сейчас в Арзамасе завершается выстраивание всего цикла медицинской помощи при лечении онкологических и сосудистых заболеваний.
Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в городе будут работать все виды медицинской помощи за исключением трансплантологии.
В отделение медицинской реабилитации было закуплено самое современное оборудование: тренажеры, специальные устройства, экзоскелет и другое.
"С появлением регионального сосудистого центра, с учётом современного центра реабилитации, весь цикл медицинской помощи теперь доступен", - подчеркнул замгубернатора.
Ранее сообщалось, что ФАП в селе Смагино в Бутурлинском районе открылся после капитального ремонта.
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