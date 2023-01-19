Отделение медицинской реабилитации открылось в Арзамасе Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Отделение медицинской реабилитации открылось в Арзамасе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, сейчас в Арзамасе завершается выстраивание всего цикла медицинской помощи при лечении онкологических и сосудистых заболеваний.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в городе будут работать все виды медицинской помощи за исключением трансплантологии.

В отделение медицинской реабилитации было закуплено самое современное оборудование: тренажеры, специальные устройства, экзоскелет и другое.

"С появлением регионального сосудистого центра, с учётом современного центра реабилитации, весь цикл медицинской помощи теперь доступен", - подчеркнул замгубернатора.

Ранее сообщалось, что ФАП в селе Смагино в Бутурлинском районе открылся после капитального ремонта.