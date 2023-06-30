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Общество

Памятник императору Николаю I установят в Александровском саду Нижнего Новгорода

03 июля 2023 12:31  [76] Общество

Фото: Нижегородская епархия

Памятник императору Николаю I установят в Александровском саду Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Согласно информации, памятник изготавливается на предприятии "Лит Арт" в городе Жуковский. Скульптур - Ирина Макарова.

Отметим, что место для установки памятника было выбрано не просто так. Александровский сад был разбит по указу Николая I в честь его супруги Александры Федоровны.

"Нижний Новгород многим обязан императору Николаю Павловичу, поскольку его указом началось активное благоустройство города", - отметили в епархии.

Ранее сообщалось, что скульптуру двух мальчиков-беспризорников установили в Дзержинске.

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Теги:
Памятники
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