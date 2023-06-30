Фото:
Памятник императору Николаю I установят в Александровском саду Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.
Согласно информации, памятник изготавливается на предприятии "Лит Арт" в городе Жуковский. Скульптур - Ирина Макарова.
Отметим, что место для установки памятника было выбрано не просто так. Александровский сад был разбит по указу Николая I в честь его супруги Александры Федоровны.
"Нижний Новгород многим обязан императору Николаю Павловичу, поскольку его указом началось активное благоустройство города", - отметили в епархии.
Ранее сообщалось, что скульптуру двух мальчиков-беспризорников установили в Дзержинске.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+