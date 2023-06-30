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Директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество при капремонте домов в Сарове

03 июля 2023 13:07  [66] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество при капремонте домов в Сарове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2019 году региональный оператор капремонта заключил с компанией обвиняемого договор на капремонт трех многоквартирных домов в Сарове. В частности, подрядчику предстояло заменить системы наружного водостока на оцинкованную сталь с полимерным покрытием.

Руководитель поручил выполнить ремонт с использованием более дешевого материала - оцинкованной стали с полугодовой гарантией и без гарантии на сохранность внешнего вида. При этом в актах о приемке выполненных работ был указан изначально согласованный материал.

Оператор капремонта, введенный в заблуждение обвиняемым, принял работы, средства подрядчику перевели в полном объеме. Общая сумма ущерба бюджету составила более 1,1 млн рублей.

В отношении директора строительной компании было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Для возмещения ущерба на его имущество был наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что директора фирмы-подрядчика приговорили к 3,5 годам колонии за хищение средств при благоустройстве в Сарове.

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Теги:
Мошенничество Саров
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