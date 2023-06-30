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Общество

Программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области

03 июля 2023 13:24  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что с 1990 года население Нижегородской области сократилось на 636 тысяч человек.

В 2022 году смертность в регионе почти в два раза превысила рождаемость. Так, в прошлом году умерло 48 025 человек (на 30% меньше показателей 2021 года), родилось - 24 032 малыша (на 8,6% меньше показателей 2021 года).

Для повышения рождаемости и привлекательности института семьи, развития и доступности медицинских учреждений, сокращения оттока трудоспособного населения утверждена региональная программа "Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2023—2025 годы)".

Она включает в себя 37 мероприятий, среди которых строительство новых детских садов и изменение режима их работы, обеспечение молодых семей жильем, проведение различных лекций и мероприятий для повышения статуса института семьи, предоставление молодым семьям возможности один раз в месяц бесплатно посетить культурные учреждения и другое.

Целевые показатели рождаемости в Нижегородской области: в 2025 году в регионе должно родиться 22 550 малышей (2023 год - 22 235, 2024 год - 22 235).

Предполагается, что к 2026 году за счет реализации программы в Нижегородской области будут созданы условия, обеспечивающие устойчивый рост рождаемости и благоприятные условия для жизни семей.

Ранее сообщалось, что демографы прогнозируют рост рождаемости в Нижегородской области в ближайшие 2-3 года.

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Теги:
Рождаемость Семья
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