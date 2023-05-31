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Общество

Демографы прогнозируют рост рождаемости в Нижегородской области в ближайшие 2-3 года

31 мая 2023 20:27  [84] Общество

Демографы прогнозируют увеличение показателей рождаемости в ближайшие 2-3 года - как по России в целом, так и в Нижегородской области в частности. Об этом заявил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса некоторые супружеские пары отложили решение о планировании семьи.

По оценкам специалистов, уже со второй половины 2023 года произойдёт рост числа рождений детей, и этот тренд сохранится в ближайшие 2-3 года.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что для улучшения демографической ситуации в Нижегородской области проводится целый комплекс мероприятий в рамках сразу трёх национальных проектов – "Здравоохранение", "Демография" и "Образование".

"Мы активно поддерживаем материнство и детство: строим детские сады, школы. Продолжаем модернизацию больниц и поликлиник, уделяем большое внимание ранней диагностике и лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Все программы, направленные на улучшение демографической ситуации, дают свои результаты. Неслучайно число многодетных семей в нашем регионе за последние 10 лет выросло в 2 раза", – сообщил замгубернатора.

Кроме того, за первый квартал 2023 года в Нижегородской области зафиксирован миграционный прирост на 7,3%. Регион привлекает новых жителей, в частности, высоким уровнем жизни и большими инфраструктурными проектами.

При этом показатели смертности уменьшаются по сравнению с допандемийным 2019-м годом: общий коэффициент смертности сейчас находится в точке исторического минимума – 14,7 на 1000 человек. Это обусловлено снижением показателей смертности от хронических заболеваний, добавил министр здравоохранения региона.

Напомним, что в январе 2023 года рождаемость в Нижегородской области увеличилась на 2,2%, а общая смертность в трудоспособном возрасте сократилась на 16,3%.

Ранее сообщалось, что более 24 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
Давид Мелик-Гусейнов Рождаемость Смертность
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