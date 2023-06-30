Мужчина утонул в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Мужчина утонул в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии в Автозаводском районе поступило 2 июля в 18:40. Местные жители заявили о пропаже в акватории озера человека, на берегу были найдены его личные вещи.

3 июля в 12:20 водолазная группа извлекла из воды тело 30-летнего мужчины.

Отмечается, что место не было оборудовано для купания.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапборда.