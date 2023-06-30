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Мужчина утонул в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии в Автозаводском районе поступило 2 июля в 18:40. Местные жители заявили о пропаже в акватории озера человека, на берегу были найдены его личные вещи.
3 июля в 12:20 водолазная группа извлекла из воды тело 30-летнего мужчины.
Отмечается, что место не было оборудовано для купания.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапборда.
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