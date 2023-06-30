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Общество

Нормативным требованиям соответствуют 42,4% дорог Нижегородской области

03 июля 2023 14:29  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нормативным требованиям соответствуют 42,4% дорог Нижегородской области. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

В ведомстве отметили, что пять лет назад, до старта нацпроекта "Безопасные качественный дороги", этот показатель составлял 29,9%.

Так, с 2018 по 2022 год в Нижегородской области отремонтировали 4697 км автодорог и построили 106 км новых дорог.

В этом году на ремонт дорог по нацпроекту выделено более 19 млрд рублей. Уже завершены работы на 1,7 млн кв. м покрытия дорог из запланированных более 6 млн кв. м.

Отметим, что в рейтинге регионов РФ по качеству дорог, составленного РИА Новости, Нижегородская область заняла 62 место. Плотность дорог с твердым покрытием (1 км дороги на 1000 кв. м территории) составляет в регионе 306,5.

Ранее сообщалось, что участок дороги протяженностью около 40 км от Воскресенского до границы с Марий Эл отремонтируют в 2023-2024 годах.

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Теги:
БКД Дороги
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