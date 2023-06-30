правительство Нижегородской области
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Третий заместитель появился у министра культуры Нижегородской области по штатному расписанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава министерства Наталья Суханова.
Согласно информации, новый заместитель будет курировать отдел реконструкции, реставрации, капремонта и материально-технического обеспечения, а также отдел экономики, планирования и финансирования.
Планируется, что о назначении нового замминистра будет объявлено в конце июля.
Наталья Суханова отметила, что в регионе увеличилось количество мероприятий, культурных учреждений, где идет ремонт и реставрация. Также министерство культуры курирует мероприятия в рамках юбилейных дат муниципалитетов.
"Словом, стало критически не хватать рабочих рук — а штат министерства по линии культуры не увеличивался с 2010 года", - написала министр культуры.
Ранее сообщалось, что Вадим Цыганов назначен замминистра соцполитики правительства Нижегородской области.
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