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Политика

Третий заместитель появился у министра культуры Нижегородской области

03 июля 2023 15:11  [36] Политика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Третий заместитель появился у министра культуры Нижегородской области по штатному расписанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава министерства Наталья Суханова.

Согласно информации, новый заместитель будет курировать отдел реконструкции, реставрации, капремонта и материально-технического обеспечения, а также отдел экономики, планирования и финансирования.

Планируется, что о назначении нового замминистра будет объявлено в конце июля.

Наталья Суханова отметила, что в регионе увеличилось количество мероприятий, культурных учреждений, где идет ремонт и реставрация. Также министерство культуры курирует мероприятия в рамках юбилейных дат муниципалитетов.

"Словом, стало критически не хватать рабочих рук — а штат министерства по линии культуры не увеличивался с 2010 года", - написала министр культуры.

Ранее сообщалось, что Вадим Цыганов назначен замминистра соцполитики правительства Нижегородской области.

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Теги:
культура Министерства Правительство Нижегородской области
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