Третий заместитель появился у министра культуры Нижегородской области Политика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Третий заместитель появился у министра культуры Нижегородской области по штатному расписанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава министерства Наталья Суханова.

Согласно информации, новый заместитель будет курировать отдел реконструкции, реставрации, капремонта и материально-технического обеспечения, а также отдел экономики, планирования и финансирования.

Планируется, что о назначении нового замминистра будет объявлено в конце июля.

Наталья Суханова отметила, что в регионе увеличилось количество мероприятий, культурных учреждений, где идет ремонт и реставрация. Также министерство культуры курирует мероприятия в рамках юбилейных дат муниципалитетов.

"Словом, стало критически не хватать рабочих рук — а штат министерства по линии культуры не увеличивался с 2010 года", - написала министр культуры.

Ранее сообщалось, что Вадим Цыганов назначен замминистра соцполитики правительства Нижегородской области.