Вадим Цыганов назначен замминистра соцполитики правительства Нижегородской области

Руководитель пресс-службы правительства Нижегородской области Вадим Цыганов назначен заместителем министра социальной политики региона.

К обязанностям замглавы министерства социальной политики Вадим Цыганов приступает уже 30 января. Сегодня у него последний рабочий день в должности руководителя пресс-службы нижегородского правительства.

И.о. руководителя пресс-службы правительства Нижегородской области назначена Ольга Гудкова, ранее занимавшая должность его заместителя по финансовым вопросам.

Напомним, что в августе 2021 года Ольга Гудкова была назначена гендиректором МП "Единый центр государственного заказа" ("ЕЦМЗ") Нижнего Новгорода. До назначения в ЕЦМЗ являлась генеральным директором ТК "Волга".