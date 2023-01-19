Вам решать!
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Новости

Вадим Цыганов назначен замминистра соцполитики правительства Нижегородской области

27 января 2023 13:54  [121]

Руководитель пресс-службы правительства Нижегородской области Вадим Цыганов назначен заместителем министра социальной политики региона.

К обязанностям замглавы министерства социальной политики Вадим Цыганов приступает уже 30 января. Сегодня у него последний рабочий день в должности руководителя пресс-службы нижегородского правительства.

И.о. руководителя пресс-службы правительства Нижегородской области назначена Ольга Гудкова, ранее занимавшая должность его заместителя по финансовым вопросам.

Напомним, что в августе 2021 года Ольга Гудкова была назначена гендиректором МП "Единый центр государственного заказа" ("ЕЦМЗ") Нижнего Новгорода. До назначения в ЕЦМЗ являлась генеральным директором ТК "Волга".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph