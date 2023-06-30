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Спорт

Нижегородская пловчиха Елена Богомолова завоевала "золото" на этапе Кубка России

03 июля 2023 15:38  [78] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородская пловчиха Елена Богомолова завоевала "золото" на втором этапе Кубка России по плаванию.  Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 52 регионов России.

На дистанции 50 метров брассом Елена Богомолова заняла первое место, преодолев ее за 31,29 секунды.

Также нижегородка завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м брассом с результатом 1,09,45 секунды.

На этой же дистанции нижегородец Михаил Доринов занял второе место с результатом 1,06,45 минуты.

Напомним, в апреле Елена Богомолова и Михаил Доринов "взяли" две медали на соревнованиях в Казани.

Ранее сообщалось, что нижегородские спортсмены завоевали медали на союзном первенстве по фехтованию в Белоруссии.

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Теги:
Плавание
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