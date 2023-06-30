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Политика

ЦИК РФ: Выборы президента России 2024 года будут судьбоносными для мира

03 июля 2023 15:27  [109] Политика

Президент России Владимир Путин 3 июля провёл рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава ЦИК доложила главе государства о подготовке к предстоящей выборной кампании, сообщает телеканал "360".

Так, практически все регионы будут проводить выборы разных уровней. Почти в половине регионов – в 41 – будут крупные выборы: высших должностных лиц – в 21 регионе, в 20 – в Заксобрания, а в 5 субъектах РФ эти выборы пройдут параллельно.

По словам Памфиловой, сотрудники комиссий из-за разнообразного состава участников стали по-настоящему народными. Такой принцип формирования комиссий создал избирательную систему внутреннего контроля, когда внешние политические силы и партии не позволяют отдавать преимущество кому-либо.

Она также упомянула, что в настоящее время главную роль играют и патриотические настроения сотрудников.

"Систему укрепляет [...] чувство патриотизма, ответственности, понимание того, что и предстоящие президентские выборы — это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но и мира на многие годы вперёд", — подчеркнула глава ЦИК.

Элла Памфилова также рассказала, что к президентской избирательной кампании 2024 года в России запустят цифровой аналог государственной автоматической системы (ГАС) "Выборы", который будет полностью построен на отечественном ПО и оборудовании. Эта платформа станет независимой от глобальной сети.

Напомним, в Нижегородской области с 8 по 10 сентября состоятся выборы губернатора Нижегородской области, которые будут организованы с применением электронного голосования.

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Теги:
Выборы ЦИК
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